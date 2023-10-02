عزاء الفنان أحمد سامي العدل في مسجد الشرطة اليوم

تتلقى أسرة الفنان الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، عزاءه مساء اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

عزاء أحمد سامي العدل

ورحل عن عالمنا أحمد سامي العدل، السبت الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة إذ أنه أصيب بفيروس كورونا ما تسبب في إصابته بجلطات على الرئة، وتطور الأمر إلى إصابته بمشكلة في القلب استدعت خضوعه لعملية جراحية لتركيب صمام ولكنه رحل قبل أن يجريها.

وحرصت شقيقته رشا سامي العدل على نعيه من خلال كلمات مؤثرة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: «قاعدين على البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك وبنعيط سوا ونشتكي لبعض قد ايه أبونا وحشنا وقد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير.. رجع القاهرة على وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني.. وجه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي أخوكي تعبان في المستشفي جريت عليه لقيت التعب والألم زايدين على عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبة قعدت أكلمه وأضحكه وأحاول أهون عليه شوية وأسيبه يرتاح شوية».

تفاصيل وفاة أحمد سامي العدل

وتابعت: «وفي عز محاولاتي نقله لمستشفى تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني وقالوا مفيش حاجة اهو زي الفل بس قلبي وجعني ولقيتني بقول له عايزاك تسبح وتقول الشهادة معايا وتفضل تقول كل القرآن اللي أنت حافظه يا دوب لفيت ظهرى ولسه هخرج أشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاتره وممرضين في كل حتة حوالين أحمد بيحاولوا ينعشوه 38 دقيقة على الساعة محاولات وأنا واقفة قدامه قلبي بيتقطع وروحي بتطلع مني ماسكة في خيط أمل من الدخان اتقطع بآخر نفس منه.. وراح أحمد، أخويا الصغير الطيب الحنين الهادي».