هند صبري ناعيه أحمد سامي العدل: «من أنقى الأرواح»

نعت الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت هند صبري صورة تجمعها بأحمد سامي، وعلقت عليها: «أحمد سامي العدل في ذمة الله.. من أحلى وأنقى الأرواح اللي شفتها.. كنت فرحانة لما شفتك يومها وقعدنا نتكلم عن والدك والشبه اللي بينكم.. وفاتك وجعتنا كلنا وعزاءنا أنك مع الخال سامي في مكان أحسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لوالدته ماجدة نور الدين ولأحبائنا آل العدل الغاليين.. ربنا يرحمه ويصبركم على فراقه».

جنازة أحمد سامي العدل

وجرى تشييع جنازة المخرج والممثل الشاب أحمد سامي العدل، اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «قاعة الرزاق».