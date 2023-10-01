ريم العدل ترثي ابن عمها أحمد سامي العدل: لن ننساك

تستقبل عائلة العدل، العزاء في أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل سامي العدل، مساء يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في منطقة السادس من أكتوبر، والذي وافته المنية أمس السبت وتمّ تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق عمر في منطقة المعادي.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، نشرت مصممة الملابس ريم العدل، مجموعة من الصور التي تجمعها وابن عمها أحمد سامي العدل قبل وفاته، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر بصحبتهم أبناء عمومتهما ومن بينهم المخرج كريم العدل.

وفاة أحمد سامي العدل قبل خضوعه لعملية في القلب

ورثت ريم العدل، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، بكلمات مؤثرة، وتأكّيدها أنَّها لن تنساه طيلة حياتها، وستظل تتذكره دائمًا، داعية له بالرحمة والمغفرة في حياته الأبدية.

عزاء أحمد سامي العدل مساء الاثنين

وجاءت وفاة أحمد نجل الفنان القدير سامي العدل والكاتبة ماجدة نورالدين، بشكل مفاجئ مما سبب صدمة لأسرته وأصدقاءه، إذ كان يستعد لإجراء عملية قلب وتغيير صمام، ولكنه توفى قبلها بساعات قليلة بالمستشفى.