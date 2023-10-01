«حكاية وطن» يستعرض أبرز مشروعات وزارة البيئة في 9 سنوات

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر على مدار 3 أيام، أبرز مشروعات وزارة البيئة خلال 9 سنوات، وجاءت كالتالي:

أبرز مشروعات وزارة البيئة خلال 9 سنوات

- 42 مشروعًا تم تنفيذها للتحكم في التلوث الصناعي، و44 مشروعا جاري تنفيذها.

- 9 مشروعات تم تنفيذها لمحاربة التغـير المناخي وحماية طبقة الأوزون، بالإضافة إلى مشروعين جاري تنفيذهما.

- 18 مشروعًا تم تنفيذها لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جاري تنفيذها.

- 45 مشروعًا تم تنفيذها لحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، ومشروع جاري تنفيذه.

- 12 مشروعًا تم تنفيذها لتحسين نوعية الهواء والمياه، ومشروع جاري تنفيذه.

- 3 مشروعات لرفع الوعي البيئي والمناخ الداعم، ومشروع جاري تنفيذه.

القضاء على ظاهرة السحابة السوداء

- القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، وهو ما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواءً سنويًا.

- 254 مكمورة إنتاج الفحم النباتي و11 مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط.

- 7.091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص تم التخلص منها.

- 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمخزنة منذ أكثر من 301 عام تم التخلص منها.

- 1005 أطنان من شاشات أنابيب اشعة الكاثودية تم التخلص منها.

- إصدار قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

- ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية تم تنفيذها في 18 محافظة.

- إنهاء الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس، بتنفيذ خطتين للإصحاح البيئي لـ9 شركات، ووقف الصرف نهائيًا على البيئة البحرية.

- إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

- افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس.

- ارتفاع أعداد الزوار بالمحميات خلال 2023 بنسبة %1100 مقارنة بعام 2018.

- إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني«tadweer-E» للتخلص من المخلفات الإلكترونية.

- إطلاق الحملة الترويجية «Egypt-Eco » لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية.

- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي «اتحضر للأخضر» بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة وًالموارد الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

- إطلاق مبادرة «شباب النيل» لتنظيف نهر النيل من المخلفات وخاصة البلاستيكية.