«حكاية وطن» يستعرض أبرز مشروعات وزارة البيئة في 9 سنوات
كتب:
منة عبده
07:55 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
مشروعات إدارة المخلفات.. أرشيفية
استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر على مدار 3 أيام، أبرز مشروعات وزارة البيئة خلال 9 سنوات، وجاءت كالتالي:
أبرز مشروعات وزارة البيئة خلال 9 سنوات
- 42 مشروعًا تم تنفيذها للتحكم في التلوث الصناعي، و44 مشروعا جاري تنفيذها.
- 9 مشروعات تم تنفيذها لمحاربة التغـير المناخي وحماية طبقة الأوزون، بالإضافة إلى مشروعين جاري تنفيذهما.
- 18 مشروعًا تم تنفيذها لإدارة المخلفات المتكاملة و10 مشروعات جاري تنفيذها.
- 45 مشروعًا تم تنفيذها لحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، ومشروع جاري تنفيذه.
- 12 مشروعًا تم تنفيذها لتحسين نوعية الهواء والمياه، ومشروع جاري تنفيذه.
- 3 مشروعات لرفع الوعي البيئي والمناخ الداعم، ومشروع جاري تنفيذه.
القضاء على ظاهرة السحابة السوداء
- القضاء على ظاهرة السحابة السوداء بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، وهو ما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواءً سنويًا.
- 254 مكمورة إنتاج الفحم النباتي و11 مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط.
- 7.091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص تم التخلص منها.
- 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمخزنة منذ أكثر من 301 عام تم التخلص منها.
- 1005 أطنان من شاشات أنابيب اشعة الكاثودية تم التخلص منها.
- إصدار قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
- ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية تم تنفيذها في 18 محافظة.
- إنهاء الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس، بتنفيذ خطتين للإصحاح البيئي لـ9 شركات، ووقف الصرف نهائيًا على البيئة البحرية.
- إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.
- افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية بجامعة عين شمس.
- ارتفاع أعداد الزوار بالمحميات خلال 2023 بنسبة %1100 مقارنة بعام 2018.
- إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني«tadweer-E» للتخلص من المخلفات الإلكترونية.
- إطلاق الحملة الترويجية «Egypt-Eco » لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية.
- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي «اتحضر للأخضر» بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة وًالموارد الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
- إطلاق مبادرة «شباب النيل» لتنظيف نهر النيل من المخلفات وخاصة البلاستيكية.