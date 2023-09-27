«البيئة» تحتفل بالمولد النبوي بـ«عروسة» مصنوعة من الورق والكرتون

قدمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، «عروسة المولد» مصنوعة من مكونات صديقة للبيئة، وذلك في إطار احتفال العالم العربي والإسلامي بالمولد النبوي الشريف، كما تعد أحد أبرز مظاهر احتفال المصريين ومن أقدم العادات التي ما زالت مستمرة منذ مئات السنين، لإدخال البهجة والفرحة على الأطفال.

«عروسة المولد» من أبرز مظاهر احتفال المصريين

وصنعت الإدارة العامة للثقافة والتوعية، «عروسة المولد» باستخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في المنازل، حيث تم تصنيعها من عروسة وقماش وورق وكرتون وقارورة مياه كبيرة وسيديهات، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، وذلك تأكيدًا على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة.

إعادة تدوير المخلفات

«العروسة الورق» جاءت في إطار العمل على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع، بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها، والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة، فضلا عن الاحتفال بالمناسبة الدينية المقدسة.