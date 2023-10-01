محافظ أسوان يشارك بالمؤتمر الإقليمي الثاني في إطار رؤية مصر 2030

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في المؤتمر الإقليمي الثاني الذي عُقد في محافظة الأقصر، للإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ووقع الاختيار على عدد من هذه المشروعات للمشاركة في مؤتمر المناخ كوب 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ضوء الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على أرض الواقع.

تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية ضمن أهداف المؤتمر

وتأتي مشاركة اللواء أشرف عطية في هذا المؤتمر في إطار جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة.

حضور عدد من القيادات التنفيذية

وحضر المؤتمر محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ قنا، اللواء أشرف الداوودي، ومحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بالإضافة إلى ممثل وزارة التنمية المحلية، محمد كمال، وأعضاء اللجان التنفيذية ومقرري المبادرة في محافظات جنوب الصعيد.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأشاد بالإنجازات التي تحققت في مصر وتحقق يوميًا في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الرؤية القوية والإرادة الصلبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتوافق مع الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة.