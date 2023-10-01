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والدة أحمد سامي العدل تنعاه بكلمات مؤثرة: مع السلامة يا ضنايا

كتب:

محمود الرفاعى
05:37 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الراحل أحمد سامي العدل

الراحل أحمد سامي العدل

نعت الفنانة المعتزلة والكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين، نجلها أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، إثر سكتة قلبية.

ماجدة نور الدين تنعى ابنها أحمد العدل

نشرت ماجدة نور الدين، صورة نجلها أحمد سامي العدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت: مع السلامة يا حبيب قلب أمك، مع السلامة يا ضنايا، مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني يا قلبي يا عمري، وآه على الوجع يا حبيبي، يا ابني، يا ابن عمري يا أحمد، مع السلامة.

وكتبت شركة العدل جروب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي».

أضافت: «بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الابن العزيز والمخرج أحمد سامي العدل، منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى».

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