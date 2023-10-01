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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

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أ ش أ
05:59 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، قرب مقر البرلمان، وأسفر عن إصابة اثنين من الضباط.

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الحكومة التركية 

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تضامن المنظمة مع الحكومة التركية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً الموقف الثابت للمنظمة، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس».

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن شخصين شنا هجوماً بالقنابل على مقر وزارة الداخلية، في محيط مقر البرلمان، بالعاصمة أنقرة، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

أردوغان: التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا

ووصل أردوغان إلى مقر البرلمان، ظهراً، كما كان مقرراً، وقال أمام مجلس النواب، إن «التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا»، وأدانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية الهجوم الإرهابي في أنقرة، وعبرت عن تضامنها مع تركيا.

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