اللحظات الأولى من انفجاري تركيا.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو) كتب: نرمين عفيفي 11:54 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023 العاصمة التركية أنقرة بثت قناة «القاهرة الإخبارية» اللقطات الأولى من الانفجارين اللذين شهدتهما العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. الزلزال يعاود ضرب تركيا من جديد عاجل| زلزال يضرب تركيا في منطقة كارثة فبراير.. تعرف على حجمه وتأثيره فيضانات تركيا.. المياه تجتاح الشوارع والسلطات تحذر (فيديو) على غرار تركيا.. حفرة بعمق 60 مترا تظهر بعد زلزال المغرب (فيديو) «القاهرة الإخبارية»: انفجارات تركيا وقعت قبيل كلمة أردوغان في افتتاح جلسات البرلمان تركيا أنقرة بقلم نرمين عفيفي