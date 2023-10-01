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اللحظات الأولى من انفجاري تركيا.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:54 ص | الأحد 01 أكتوبر 2023
العاصمة التركية أنقرة

العاصمة التركية أنقرة

بثت قناة «القاهرة الإخبارية» اللقطات الأولى من الانفجارين اللذين شهدتهما العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم.

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