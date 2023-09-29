فيضانات تركيا.. المياه تجتاح الشوارع والسلطات تحذر (فيديو)
كتب:
محمد علي حسن
11:49 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
فيضانات تركيا
تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على المنطقة الغربية من تركيا وتسببت في فيضانات في الهطول، إذ أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في تركيا تحذير باللون الأصفر للعديد من المدن والمناطق بما في ذلك بولو، كاستامونو، كارابوك، بارتين، زونجولداك، دوزجي، وسكاريا.
فيضانات تركيا
وحذرت الأرصاد التركية المواطنين من البرق والبرد والرياح القوية في أثناء هطول الأمطار، مشيرة إلى أنّه تم تسجيل حالات فيضانات في بعض المناطق بما فيها مدينة إسطنبول، من المتوقع أن تبقى درجات حرارة الهواء حول المعايير الموسمية في عموم تركيا، ومن المحتمل حدوث هطولات مطرية من وقت لآخر.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta son durum— OrtayaKarisik(gt) (@rap_exed) September 28, 2023
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تحذيرات للمدن التركية الكبرى
وأشارت الأرصاد التركية أنه بالنسبة للمدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإسبرطة، فقد أصدرت بشأنها تحذيرا إضافيا، حيث حذرت من هطول أمطار غزيرة متوقعة، ما قد يؤثر على حركة المرور ويسبب اضطرابات إضافية.
وأهابت الهيئة التركية بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع التوجيهات الرسمية للحفاظ على سلامتهم خلال هذه الظروف الجوية الصعبة.
Son Dakika: İstanbul, Başakşehir'de su baskınları yaşanıyor. Oluşan görüntüler kötü... #istanbul #basaksehir #yağmur— SIFIR - 34 / HABER (@SIFIR34HABER) September 28, 2023
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وغمرت مياه فيضانات تركيا الشوارع في عدة مناطق بمدينة إسطنبول، إثر تساقط الأمطار الغزيرة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها تركيا اليوم.