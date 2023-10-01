وزير الشباب في ضيافة جامعة بورسعيد بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم في اللقاء الحواري الذي أقيم بجامعة بورسعيد، وذلك بعد انتهاء زيارته الميدانية التي قام بها على مدار يومين لمحافظة شمال سيناء، في إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

حضر اللقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

جاء اللقاء بتنظيم كل من اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، وبمشاركة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتير عام الاتحاد، ومجموعة من شباب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشارع المصري شهد الكثير من أحداث الإرهاب والفوضى فيوكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011، واستطاعت الدولة المصرية بقيادة سياسة حكيمة أن تقضي على هذه الأمور والعودة إلى الاستقرار والأمن بالبلاد.

الرئيس قضى على الإرهاب الأسود

ولفت وزير الشباب، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته لمحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه بشكل تام، والعودة إلى مجريات الحياة الطبيعية التي يسودها الاستقرار والأمان جنباً إلى جنب مع التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، رغم التحديات العديدة وتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

كشف المؤامرات البائسة

وأشار الدكتور أشرف صبحى -موجها كلامه لطلاب الجامعة- إلى أن مهمة المسؤلين، كشف الحقائق، وحجم المؤامرات البائسة التي تحاك ضد الشعب المصري لتعيده إلى ما قبل 2014، لافتاً إلى المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت شعار «تصدوا معنا» في ضوء توجيهات الرئيس لإيضاح حقيقة الأمور وتوعية الشباب بها، بعيداً عن الشائعات والأكاذيب.

ذكرى انتصارات أكتوبر

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والتي تُبرهن على مدى إصرار المصري وقدرته على عبور المِحن وتحدى الصعاب.

محافظ بورسعيد يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن قواتنا المسلحة قدمت تضحيات وكتبت سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا إلى أن انتصارات الدولة المصرية جسدت معاني الانتصار والتلاحم بين الشعب المصري ومؤسساته، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة، والتي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهوده المثمرة في تطوير محافظة بورسعيد وكافة ربوع الدولة المصرية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وأشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.