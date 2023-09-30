«الاتحادات النوعية» تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في بورسعيد غدا

ينظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية غدا الأحد وبعد غد، احتفالية كبرى في بورسعيد بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد (1973- 2023) برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبمشاركة شباب يمثلون محافظات المواجهة السويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد التي تحتضن جامعتها في مقرها ببورسعيد الندوة الثقافية التي تحمل عنوان ( بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفتخر وينصرنا نزهو) وسيتم عرض فيلم وثائقي يؤرخ للنصر المجيد وبطولات الجيش المصري لتحرير الأرض، وتكريم أبطال ممن شاركوا في حرب أكتوبر من أبناء بورسعيد ، وبعدها عرضي مسرحي لطلاب الاتحاد الرياضي المدرسي عن بطولات أكتوبر.

المدينة الرياضية

أما الجانب الرياضي فتحتضنه المدينة الرياضية ببورسعيد حيث تنطلق فعاليات الأولمبياد النوعي المصري الذي تشارك فيه كل الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي اتحاد الشركات والاتحاد الرياضي للجامعات والمدارس والعاملين بالحكومة والرياضة للجميع والألعاب الإلكترونية والثقافة الرياضية والملاحة الرياضية وستريت وورك أوت والألعاب الترفيهية واتحاد مراكز شباب مصر واتحاد الحمام الزاجل .

الأولمبياد النوعي

وينطلق الأولمبياد النوعي بطابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة ثم عرض رياضي لطلاب جامعة بورسعيد وعرض فلكلوري عن البمبوطية التي تمثل التراث البورسعيدي، وبعدها تقام المنافسات في كل الرياضيات على مدى يومين، ويهدف الاوليمبياد النوعي الى التعريف بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها من اجل الصحة والسلامة النفسية ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح في المجتمع.