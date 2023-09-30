إنجازات الرئيس السيسي في بورسعيد.. الكوبري العائم أنهى الطوابير أمام المعديات

يعتبر كوبري النصر العائم في بورسعيد، من أهم الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح نقطة تحول فارقة في حياة أهالي المحافظة الذين يعبرون القناة من بورسعيد إلى بورفؤاد، والذين كانوا يقفون في طوابير في انتظار المعديات لساعات طويلة، للعبور للجهة الأخرى، رغم قِصر المسافة.

كوبري النصر ضمن 5 كباري عائمة

أنشئ كوبري النصر عام 2019، ضمن 5 كباري عائمة على ضفاف المجرى الملاحي لقناه السويس، وتم تنفيذ الكوبري بالكامل بسواعد أبناء هيئة قناة السويس، فهو نفس تصميم المعدية، ويتكون من 6 أجزاء «بنتونات» معدنية، جزءان ثابتان على المرسى و4 أجزاء متحركة، ويفتح الكوبري أثناء عبور السفن، ويعتبر كوبري النصر العائم هو أطول جسر عائم على القناة لمسافة 421 مترا، بتكلفة 130 مليون جنيه، بحمولة إجمالية تصل إلى 2600 طن، وتم إنجازه في وقت قياسي بسواعد حوالي 2500 عامل بترسانة بورسعيد البحرية.

حلم أهالي بورسعيد

وقال أحمد الشريف، موظف من أهالي بورسعيد، إن الرئيس السيسي قدم لأهالي بورسعيد إنجازات كثيرة لم نكن نحلم بها، منها كوبري النصر العائم، مضيفا أنه قبل إنشاء كوبري النصر العائم كان يقف في طوابير بالساعات، خاصة في الشتاء، في انتظار أن تتحرك المعدية، وأحيانا تقف بسبب الشبورة المائية وسوء الطقس وتتوقف الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد.

وأكد محمد نوفل، عامل بمصنع بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، ويقطن في منطقة الفيروز الجديدة، أنه قبل إنشاء الكوبري كان يستغرق وقتا طويلا ويركب عدة مواصلات، بالإضافة إلى المعدية للتوجه إلى عمله أو منزله، ولكن كوبري النصر العائم أنقذنا، مضيفا «أدعو الله أن يوفق الرئيس السيسي للخير لصالح البلاد، فهو يشعر بالمواطن العادي وبأحلامه».

تدشين تطبيق لمعرفة مواعيد عمل الكوبري العائم

وكانت هيئة قناة السويس أوضحت في بيان، أن طول كوبري النصر العائم يبلغ 421 مترًا، وعمق 2.25 متر، ويتكون من 6 بنتونات عائمة «طول كل بنتون 60 مترًا، وعرضه 15 مترًا، وعمقه 2.25 متر»، ويبلغ وزن الكوبري الإجمالي 3600 طن حديد.

وجرى تزويد الكوبري بأحدث تقنيات الاتصالات العالمية، يتم من خلالها التواصل مع مراقبة حركة الملاحة في القناة، وتلقي التوجيهات الخاصة بفتح وإغلاق الكوبري، في أوقات مرور السفن، وتتولى ترسانة بورسعيد البحرية، تشغيل وصيانة الكوبري، كما تسهم الإدارة الهندسية في صيانة الطرق والمراسي الخاصة بالكوبري.

ودشنت هيئة قناة السويس «تطبيق» على الموبايل، ليتعرف المواطنون من خلاله إذا كان كوبري النصر يعمل أو مغلق خلال مرور السفن والوحدات العائمة.