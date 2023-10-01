محافظ أسوان: حملات نظافة وتجميل للحفاظ على الهوية البصرية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، تنظيم سلسلة حملات نظافة مكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبإشراف اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام بديوان المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيف الشوارع الداخلية والمناطق السكنية، وتلافي أي ملاحظات يرصدها المحافظ خلال جولاته الميدانية المفاجئة.

متابعات يومية لأعمال النظافة وتجميل الأشجار

من جهته أكد اللواء أشرف عطية، أهمية زيادة المرور الميداني اليومي، لمتابعة تنفيذ أعمال الكنس والرش والدهانات، وتجميل الأشجار والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى أعمال تجهيز الطرق وإصلاح الكسور والمشاكل في شبكات المرافق العامة، وغيرها من أعمال التطوير والتحسين اللازمة.

الحملة مستمرة بهدف الحفاظ على الهوية البصرية لأسوان

تهدف الحملات إلى إبراز الجمال والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي، أن حملات النظافة استهدفت مناطق مختلفة في المحافظة، مثل المحمودية والتعاونيات وأرض المعارض ووسط مدينة أسوان.

رفع عدد من التراكمات بالشوارع

ونفذت أعمال الكنس وتفريغ الحاويات، ورفع تراكمات القمامة والأتربة في الشوارع وحول المدارس، وبين الأحياء السكنية، بإجمالي وزن قدره 320 طنًا.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الحملة تمت بمتابعة سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة محمد حسين، نائب رئيس المدينة، وعلاء آدم، رئيس حي جنوب، بالإضافة إلى نواب رؤساء الأحياء والعاملين في الوحدة المحلية، بإجمالي 45 فردًا، وتم توفير 13 معدة ثقيلة وخفيفة وسيارات نقل لتسهيل العملية.