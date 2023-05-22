«الهوية البصرية المصرية» مشروع تخرج لطلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف

نفذ فريق بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بجامعة بني سويف، مشروع تخرج للترويج عن الهوية البصرية المصرية باسم «Branding Egypt»، والتي تستهدف تسويق الهوية البصرية المصرية.

الهوية البصرية المصرية

وأكد الطلاب أن ذلك يأتي انطلاقا من تشجيع الدولة المصرية واهتمامها البالغ بتطوير الهوية البصرية التي تضيف لمكانتها، وتعمل على تفردها بين الدول في شتى المجالات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحيا.

وأوضح طلاب كلية الإعلام، أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمامهم بترسيخ الهوية البصرية لمصر، ورصد فريق المشروع الهوية البصرية لبعض المدن والمحافظات المصرية، لإظهار ما بها من علامات مميزة ومشروعات تم إنجازها وأخرى قيد الإنشاء، الأمر الذي يصب في النهاية للتعبير عن الذات المصرية.

تصوير وتوثيق إنجازات مصر في كل النواحي

ويُعَد مشروع التخرج محاولة لدراسة دور الهوية البصرية وتطبيقاتها وإبراز هوية مصر عن طريق تصوير كافة إنجازات مصر في كل النواحي وعمل لقاءات وتصوير بعض الأماكن داخل مصر وعمل فيديو عن مستقبل مصر في 2030، وعمل فيلم تسجيلي خاص بالحملة، وتقديم محتوى هادف يبرز هذه المعالم.

حملة إعلانية للترويج للفكرة

ونفذ الطلاب حملة إعلانية للترويج عن الفكرة ومحاولة عكس صورة إيجابية عن مصر للدول الأخرى، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، وإشراف عام الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني ألبرت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، الدكتورة ياسمين محمد مدرس العلاقات العامة والإعلان، وإسلام محمود مدرس مساعد بالقسم، وماريا رزق الله معيد بالقسم.

فريق المشروع

ويتكون فريق الإعداد من الطلاب أحمد محمد إسماعيل وإنجي خالد فتح الله وإسراء محمد كمال وتهاني كريم علي وحسام محمود علي وشيماء ياسر عبد اللطيف وعبد الرحمن محمد محمد وعمر سلامة الفولي ومحمد سعيد عبد المنصف ومحمد عبدالوهاب حسن ومريم أحمد محمد ومريم سامي أبو زيد وياسمين محمد محمد.