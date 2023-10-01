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الأمن الغذائي والمائي.. مشروعات قومية عملاقة

كتب:

أسماء زايد
09:34 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الأمن الغذائى والمائى مشروعات قومية عملاقة

الأمن الغذائى والمائى مشروعات قومية عملاقة

عملت الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية على تحقيق طفرة نوعية وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائى والمائى، من خلال مشروعات قومية عملاقة لم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى فحسب، لكن طال الاهتمام أيضاً التسهيلات والخدمات التى قدمتها الدولة للفلاحين.

بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمى فى هذا القطاع، باعتباره حجر الزاوية فى الأمن الغذائى القومى المصرى، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة فى العديد من الدول، وتقليل حجم الاستيراد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب توفير مصادر المياه من خلال محطات التحلية وإعادة تدوير المياه، فضلاً عن التحول إلى أنظمة الرى الذكى وتبطين الترع لتقليل الفاقد.

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