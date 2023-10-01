مسؤول بوزارة الزراعة: كفر الشيخ تنتج أجود الأقطان العالمية طويل التيلة

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن مساحات القطن في كفر الشيخ، من أصناف القطن طويل التيلة والقطن فايق الطول، تنتج ربع الكمية التي تصدرها الدولة المصرية، إلى الدول الأوروبية والبورصات العالمية، موضحاً أن حقول كفر الشيخ، متميزة في زراعة محصول القطن.

وأشار الدكتور محمد أبو زيد، في تصريحات لـ «للوطن»، أن مساحة القطن المنزرعة في كفر الشيخ، خلال موسم جني القطن 2023، قد بلغت 85 ألف فدان قطن طويل التيلة، واحتلت المساحة المنزرعة في المحافظة، نحو ثلث المنزرع في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

تميز أصناف القطن

وأشار إلى أن القطن المنزرع في كفر الشيخ، يعد من أجود أنواع الأقطان في العالم لتميز الأصناف المنزرعة من نوعية جيزة 95، وجيزة 96، كأفضل أنواع القطن من حيث الإنتاجية وخامات القطن الشعر.