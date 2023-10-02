زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب كاليفورنيا الشمالية.. والسكان: الهزّة كانت قوية جدا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم، أنّ زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا الشمالية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، أنّ الهزّة الأرضية وقعت على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض، وكانت مركزها على بعد 28 كيلومترا جنوب غرب موديستو الولايات المتحدة، و10 كيلومترات غرب باترسون الولايات المتحدة.

وعلق العديد من سكان كاليفورنيا، على الزلزال، حيث قال أحدهم: «اهتز المنزل بقوة، واهتزت الصور على الحائط والمرايا، زلزال اليوم أقوى بكثير من زلزال اليوم السابق».

وقال آخر: «عندما حدث الزلزال أمسكت بقطتي، وكدت أن أهرب من المنزل، حيث استمر المنزل في الاهتزاز لمدة 12 ثانية تقريبًا»، وتحدث مواطن آخر، قائلا إنّه سمع صوتًا غريبًا ثم بدأ الكراسي والأثاث الموجود بالمنزل في الاهتزاز».