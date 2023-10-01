على غرار تركيا.. حفرة بعمق 60 مترا تظهر بعد زلزال المغرب (فيديو)

المواطنون يجرون في الشوارع وعلى وجهوهم نظرات الخوف والرعب، يتلفتون ورائهم بين الحين والآخر لمعرفة هل ما يهربون منه ما زال يطاردهم أم لا، هكذا كان حال سكان المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ضربت البلاد، هزة أرضية مفاجئة خلفت وراءها آلاف الضحايا، ليستقيظ أهالي المغرب الخميس الماضي، على مفاجئة أخرى، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الحفرة تصيب السكان بالرعب والحيرة

خلال الأيام الأخيرة السابقة، تسببت حفرة عميقة ومفاجئة في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب في حالة من الحيرة والرعب بين السكان، إذ ظهرت دون سابق إنذار، مما أثار العديد من التساؤلات وسط مخاوف من وقوع زلزال آخر.

ومن جهته، أفاد صاحب قطعة الأرض التي ظهرت فيها الحفرة في منطقة «حد أولاد فرج»، أنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 سبتمبر، ووصف المشهد بأنه مثير للدهشة والاستغراب، حيث ظهرت الحفرة بشكل مفاجئ وبحجم كبير، ليصل عمقها إلى 60 مترا وعرضها يتجاوز 20 مترا.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته صحيفة «هسبريس» المغربية، رجلان يتحركان حول الحفرة ويحذران المواطنين خاصة الأطفال من الاقتراب منها، واصفين الحفرة بأنها تشكل خطرا كبيرا على السكان، وعلى السلطات أنّ تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين.

وأضاف صاحب الأرض، أن هذه الحفرة تشكل خطرًا على سلامة أبناء المنطقة، ولذا أخطر السلطات المحلية والأمنية بما حدث، وفور تلقي الإخطار، حضر بعض المسؤولين إلى موقع الحفرة للوقوف على الأمر بأنفسهم، ليتخذوا قرارا بوضع حبل حول الحفرة لتحديد حدودها وتأمين المنطقة، وذلك حتى يتم إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب ظهور الحفرة وتقييم المخاطر المحتملة.

وتعرضت جبال الأطلس الكبير في المغرب لزلزال قوته 7 درجات في 9 سبتمبر، وأسفر عن وفاة حوالي 3000 شخص وإصابة وتشريد الآلاف، ويُعتبر هذا الزلزال الأكثر فداحة منذ عام 1960 في المغرب والأقوى منذ أكثر من قرن.

على غرار تركيا.. ظهور حفرة بالمغرب

وعلي غرار حفرة المغرب، ظهرت في شهر أغسطس الماضي، حفرة في منطقة قونية التركية، وهي الثانية من نوعها بعد اكتشاف الحفرة الأولى من قبل السكان بعد الزلزال المدمر في فبراير الماضي، لم يتم تحديد بعد ما إذا كان ظهور هاتين الحفرتين له علاقة بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة قبل 8 أشهر.

واكتشفت الحفرة الأولى في منطقة الرشادية بعد 20 يومًا من الزلزال المدمر، وتتميز بمساحة تبلغ 1400 متر مربع وعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا.

والحفرة الثانية اكتشفت بواسطة السكان في منطقة كره بينار، وهي تشبه الحفرة السابقة من حيث الحجم وتبدو ضخمة وعملاقة، ويبلغ قطرها حوالي 120 مترًا وعمقها حوالي 15 مترًا، وتقع في حقل زراعي.