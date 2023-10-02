قصة اعتزال مديحة سالم بطلة «أم العروسة» الفن.. خطفت الأنظار واختفت فجأة

فضلت الابتعاد عن الوسط الفني واعتزال التمثيل، للاهتمام بشؤون زوجها وأبنائها، على الرغم من توهجها الفني، ومشاركتها في أعمال سينمائية، ما تزال علامة خالدة في تاريخ السينما المصرية، لتعيش الفنانة مديحة سالم، التي تحل اليوم ذكرى ميلادها، بعيدا عن الأضواء، مسخرة حياتها لأسرتها.

ولدت الراحلة مديحة سالم، في مدينة القاهرة عام 1944، والتحقت بالمدرسة الابتدائية والإعدادية، ثم انقطعت عن الدراسة بعد حصولها على الشهادة الثانوية، من كلية البنات بالزمالك، ثم اتجهت لتنمية موهبتها وصقل قدراتها التمثيلية، لتشارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية، التي ما تزال خالدة في أذهان الجماهير، أشهرها فيلم «أم العروسة»، بحسب حديث ابنتها في أحد اللقاءات التليفزيونية.

دور مديحة سالم في فيلم «أم العروسة»

استطاعت مديحة سالم، جذب الجماهير إليها، من خلال دورها في فيلم «أم العروسة»، الذي عرض لأول مرة عام 1963، ويتناول قصة رب أسرة بسيط يدعى «حسين»، يعاني من مشكلات في تدبير تكاليف زواج ابنته الكبرى، ليقرر اختلاس مبلغ مالي من العهدة المالية، التي تقع تحت مسؤوليته في الشركة، ومن ثم تدور الأحداث في إطار اجتماعي مع بناته، ومن بينهم ابنته «نبيلة» التي أدت دورها «مديحة».

أبرز أعمال مديحة سالم

شاركت مديحة سالم، في عدد كبير من الأفلام بالسينما، ما تزال تعرض حتى الآن، ويشاهدها عدد كبير من الجمهور، ليس في مصر فقط، بل في كل أنحاء العالم، منها: «آه من حواء، مذكرات تلميذة، أم العروسة، هى والرجال، الراجل ده هيجنني»، حتى جاء قرار اعتزالها الفن في مطلع الثمانينات.

اعتزال مديحة سالم

اعتزلت مديحة سالم، الفن حتى تتفرغ لحياتها الأسرية، بعد زواجها من المنتج فؤاد صلاح الدين، عن قصة حب وإعجاب من أول نظرة، فكانت ربة منزل جيدة، وماهرة في الطبخ، وصديقة لابنتها، وكاتمة لكل أسرارها، تنصحها بصفة مستمرة، بما يجب أن تفعله، حينما تتعرض للشدائد، بحسب ما قالته ابنة الفنانة الراحلة، خلال حديثها ببرنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»: «والدتي كانت ست جميلة، مهتمة ببيتها وأولادها، وكانت بتطبخ حلو جدًا، واستعان أبي بالفنانة الكبيرة تحية كاريوكا في جث نبض والدتي وتبليغها برغبته في الزواج منها».

تمتعت مديحة، بمودة وصداقة كبيرة، مع نجوم الفن، وعلى الرغم من ذلك، كانت كانت تفضل الجلوس في المنزل، ورعاية شئون زوجها وأبنائها، وكان قرارها بالابتعاد عن الفن في بداية الثمانينات، قبل أن تعود مرة أخرى لتقديم مسلسل «القضاء في الإسلام»، الذي كان الظهور الأخير لها على الشاشة، قبل أن تتوفى عام 2015.