علامات تدل على الإصابة بنوبات القلب.. ضيق النفس والعرق البارد «مش إنفلونزا»

أمراض القلب والنوبات القلبية، من أكثر الأمراض انتشارا بين البشر على مستوى العالم، خاصة كبار السن، لكنها تصيب الشباب أيضا، وإن كانت بنسب قليلة، وتبدأ علاماتها الأولى بآلام في الصدر، وضيق في التنفس، وربما يعتقد البعض أن الأعراض طارئة أو مؤقتة، نتيجة لبذل مجهود أو قلة النوم مثلا، ولا يتخيلون أنهم قد يكونوا معرضين للإصابة بنوبة قلبية.

علامات الإصابة بنوبات القلب

- هناك علامات عديدة تدل على إصابة الشخص بالنوبة القلبية، لعل أبرزها الشعور بألم أو إزعاج في وسط الصدر، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- صعوبة أو ضيق في التنفس، من ضمن الأعراض التي تدل على أن الشخص معرض للإصابة بالنوبات القلبية، إذ أن الشخص أحيانا لا يشعر بألم في القلب، لكن قد يشعر بوجود صعوبة بالغة في التنفس، لذلك يجب عليه توخي الحذر والتوجه إلى الطبيب على الفور.

- لا تقتصر أعراض الإصابة بالنوبات القلبية على هذه الأعراض، لكن هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت على المريض، تدل على الإصابة بها، منها «الغيثان والدوخة أو أغماء» وأيضا «العرق البارد»، ولذلك فإذا لاحظ الشخص عرق بارد غير مبرر بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، فعليه أن يدر أن ها الأمر غير طبيعي ويدعو للقلق، خاصة أن البعض يتصور أنها قد تكون مجرد أعراض برد أو أنفلونزا.

- من ضمن الأعراض التي تدل على الإصابة بنوبات القلب «شحوب الوجه» وأيضا وجود «ألم في الذراعين أو الكتف الأيسر»، وفق لما ذكرته وزارة الصحة، مؤكدة أن إذا شعر الشخص بهذه الأعراض عليه بضرورة طلب الخدمة الطبية على الفور.

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الجسم يصدر بعض الإشارات والعلامات، التي تدل على أن الشخص معرض للإصابة بنوبات القلبية منها:

- الإرهاق غير المعتاد.

- وجع في البطن، والمتمثلة في غثيان المعدة، سواء كانت فارغة أو ممتلئة.

- الشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة.

- الأرق.

- النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير.

- تساقط الشعر الذي يعد مؤشرًا ظاهريا على خطر الإصابة بأزمة قلبية.

- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر.

طرق الوقاية من النوبات القلبية

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، قدمت وزارة الصحة، روشته يجيب على الأشخااص اتباعها، تتضمن:

- اتباع نمط حياة صحي.

- الإقلاع عن التدخين.

- الحفاظ على وزن صحي مع نظام غذائي مفيد لصحة القلب.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والسيطر على مستوى التوتر

أسباب الإصابة بالنوبات القلبية

هناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية، منها: تعاطي التبغ، النظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني، وتعاطي الكحول على نحو ضار، وأيضا الارتفاع الكبير في ضغط الدم، ومرض السكر.