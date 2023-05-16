5 خدمات تقدّمها وزارة الصحة والسكان لكبار السن مجانا

تستمر وزارة الصحة والسكان، في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والفئات المختلفة من الأطفال وكبار السن والمرأة، حرصا على صحتهم وسلامتهم والوقاية من العديد من الأمراض.

وتقدّم وزارة الصحة والسكان العديد من الخدمات بالوحدات الصحية للفئة فوق عمر 65 عاما، وهو ما نعرض أبرزه فيما يلي:

خدمات وزارة الصحة لكبار السن

وتأتي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، لكبار السن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية كما يلي:

1. الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة.

2. الكشف ضمن مبادرة كبار السن.

3. التقييم والدعم النفسي والغذائي.

4. التحاليل الدورية.

5. توفير زيارات منزلية لغير القادرين على الحركة والتنقل والذهاب إلى الوحدات أو المستشفيات.

نصائح لمرضى القلب وضغط الدم

وحرصا على صحة كبار السن من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية واللحوم المصنعة والمخللات، والإكثار من شرب السوائل، وتناول الخضار والفواكه الطازجة، والابتعاد عن شرب المنبهات كالنسكافيه والقهوة.

مواعيد عمل الوحدات الصحية

وتعمل الوحدات الصحية بشكل يومي على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، عدا الجمعة، وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأنها ومعرفة أقرب وحدة صحية من منطقة السكن.