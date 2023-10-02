إنجازات 10 سنوات.. أبرز جهود الدولة للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية

أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن»، الذي أعد ليلخص مسيرة 10 سنوات من التنمية والإنجاز، يأتي من بينها إنجازات وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي نالت اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية حتى تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء تغير المناخ لتحتل المرتبة 20 بين 63 دولة في عام 2023.

جهود الدولة للتصدي لمشكلة التغيرات المناخية

ونوّه كتابة «حكاية وطن» بالجهود التي بذلتها الدولة، من أبرزها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية المعني بالتعامل والتصدي لهذه المشكلة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزارة، وتبني الاستراتيجية المصرية لآلية التنية النظيفة التي تسعى إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية، وبناء القدرات الآلية التنموية النظيفة في مصر.

وأشاد بتبني الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها، والتي تسعى إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في مواجهة الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وآثارها على القطاعات المختلفة.

وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر العربية، فضلًا عن تعبئة الموارد المالية بمبلغ ١٥٤ مليون يورو لدعم القطاع المصرفي لتمويل مشروعات تغير المناخ، النقل، السياحة المستدامة و المخلفات، إضافة إلى 457 مليون يورو لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعبئة الموارد المالية بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي، 15.5 مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

اتفاقات مهمة بشأن التغيرات المناخية

وتناول الكتاب توقيع مصر على عدد من الاتفاقات المهمة بهذا الشأن، إذ نالت قضية التغيرات المناخية اهتمامًا ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الوطنية للشباب والتي تُعقد بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية.