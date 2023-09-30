المنيا تواجه التغيرات المناخية بأشجار الرمان والبرتقال.. رئة للمحافظة وشكل جمالي

واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير، التي تهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، وتحقيق نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

مكافحة تغير المناخ والكوارث الطبيعية

تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تولي الدول اهتمامًا كبيرًا بمكافحة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تلك التحديات، حيث تتابع وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا في مجال العمل المناخي.

زراعة الأشجار في العديد من الطرق الرئيسية

وتابع المهندس هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، شمالي المنيا، بأن استكمال أعمال زراعة الأشجار في العديد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى المجاورة، فقد تم زراعة 25 شجرة مثمرة من أشجار الرمان والبرتقال على جانبي الطريق الدائري في حي شمال مدينة مطاى، كما تم قص الفروع الزائدة التي تعوق الرؤية وتنظيف الحشائش، وتم ري حديقة ميدان الشهيد وأشجار الطريق الدائري الزراعي المؤدي إلى مدينة مطاي، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

وفي مركز سمالوط، أعلن الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز، أنه تم زراعة 20 شتلة مثمرة وزينة، بالإضافة إلى قص وتهذيب المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي لمدينة سمالوط، وأكد رئيس المركز علي استمرار زراعة الأشجار المثمرة في الأحياء والشوارع والطرق الرئيسية، بهدف زيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية نظيفة.