محافظ القليوبية يوجه بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وخطورة التغيرات المناخية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، طابور الصباح وتحية العلم في 3 مدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

تقييم عن طريق درجات للحضور

وحرص المحافظ على حضور طابور الصباح وأداء تحية العلم بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ، التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيرا إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الانتظام بالمدرسة والحضور، حيث يتضمن درجات للحضور وأخرى للسلوك والانتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة.

غرس حُب الوطن

وأشار «الهجّان» إلى أهمية غرس حُب الوطن في وقت مبكر لإعداد جيل قادر حماية مصلحة الوطن، مُطالبا المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

حسن سير العملية التعليمية

واستكمل محافظ القليوبية جولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، متفقدًا عددًا من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وقال محافظ القليوبية، إن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعًا، مشددًا على ضرورة الاهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم وهم من سيحملون على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر جهد لتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

يذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال عدد 1.56 مليون طالب وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد 2689 مدرسة و31.3 ألف فصل، وإجمالي 84 ألف معلم وإداري، في مختلف المراحل التعليمية.

وأصدر محافظ القليوبية توجيها لرؤساء المُدن والأحياء بضرورة استمرار مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، بالإضافة للحفاظ على المساحات الخضراء داخل وخارج المدارس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أهمية التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية والإعلان عنها في أماكن واضحة بكل مدرسة على مستوى المحافظة، لتعظيم الاستفادة بما تتيحه من مواد تعليمية، بجانب وضع حصص المشاهدة في الجدول المدرسي.