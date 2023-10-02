هل ينتهي عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني عند وفاة الوريث؟ قانوني يجيب

هل ينتهي عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني عند وفاة الوريث؟.. سؤال شغل بال الكثيرين من مؤجري الشقق والمحلات بالعقود القديمة، خاصة بعد حكم محكمة النقض الأخير الصادر في مارس 2023، والذي ينص على أن من مات من المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته إلا لمرة واحدة فقط، وينقضي العقد بوفاة مورثهم.

مدة توريث عقد الإيجار القديم

قال المحامي علي محمود الشطوري، إن قانون الإيجار القديم راعى الظروف الاقتصادية لأسرة المستأجر حال وفاته، ونص على أن يورث عقد الإيجار القديم للعين المستغلة لنشاط غير السكني لمرة واحدة.

وأوضح خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن حكم محكمة النقض الأخير نص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

عقود الإيجار القديمة

وعن موقف العين المستغلة لنشاط غير سكني حالة وفاة الوريث، أشار إلى أن حكم النقض نص على ألا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره، ولمرة واحدة أي تعود أحقية التصرف للمالك من جديد.