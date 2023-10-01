مستشار «رابطة الملاك»: نشكر الرئيس السيسي على فتح ملف قانون الإيجار القديم

تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن»، عن ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الملف يعد عقبة حقيقية أمام استغلال أصول الدولة المصرية والتي تُقدر ثمنها بـ«تريليون جنيه»، فضلا عن أنه لا يجب أن تغلق هذه الشقق السكنية ولابد من الاستفادة منها.

ملف قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر والعرفان للرئيس السيسي على سرعة استجابته على فتح ملف الإيجار القديم، وتوجيه الرئيس بضرورة إنهاء تلك الأزمة وسرعة إيجاد حلول عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سرعة حل مشكلة الوحدات المغلقة يعد من أسباب التقدم الحقيقي لحل هذا الأزمة، حيث تُقدر الوحدات المغلقة نحو 2 مليون وحدة مهدرة، فضلا عن أنه لابد من حل إشكالية الامتداد لورثة المستأجر والتي استمرت نحو ما يقرب من قرن من الزمان، وأدت إلى تهالك الوحدات وإهدار الثروة العقارية على مر العصور.

وتابع خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلا: «أنا بطالب بقرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة طبقا للحصر الوارد من هيئة التعبئة والإحصاء، ثم بعد ذلك تكون هناك فترة انتقالية لا تتخطى سنتين على الأكثر لتحرير كامل العلاقة بين المالك والمستأجر وخلال تلك الفترة يكون إيجار الوحدة طبقا للقيمة السوقية الحقيقية والعادلة للوحدة، وإلزام الطرفين بتقنين تلك العلاقة بعقود انتقالية حديثة بين الأطراف للحد من النزاعات أمام القضاء».

وبخلاف الحديث عن قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» بأنه يُطالب بأن يكون هناك لجان هندسية لتقدير حالة العقار وتعويض مالك العقار من مستغلي تلك الوحدات عن حالات الهلاك الجزئي وإجراء الترميمات الضرورية لتحقيق العدالة بين طرفي الأزمة، ولابد من ضبط هذا الأمر للحد من النزاعات أمام القضاء بين عقود مفقودة ومقيمين بغير حق في الوحدات.