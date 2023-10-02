فتح باب التقديم لمهرجان قسم المسرح بجامعة الإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلن قسم المسرح بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، فتح باب المشاركة في الدورة رقم 17 من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة في الفترة من 1 حتى 8 مارس 2024، حيث يتاح التقديم من اليوم حتى آخر يوم في عام 2023.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فتح باب التقديم لمهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة في الدورة 17، من حيث الشروط وطرق التسجيل بحسب الإعلان الرسمي من قسم المسرح.

موعد وشروط التقديم في مهرجان قسم المسرح

وأوضح الإعلان الرسمي لقسم المسرح عددا من الضوابط للمشاركة، تشمل الآتي:

- يسمح بالمشاركة في المهرجان لطلاب وخريجي الأقسام المتخصصة في علوم المسرح بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

- يسمح بمشاركة عناصر من خارج المؤسسات التعليمية لجميع عناصر العرض ماعدا التمثيل والإخراج.

- تقبل المشاركات من أقسام المسرح، بكليات الآداب.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية للطفولة المبكرة.

- الكليات والمعاهد المناظرة التي تقوم بتدريس المسرح أو ما يرتبط به من فنون مثل: الموسيقى والفنون التشكيلية وغيرهم من الفنون التعبيرية.

- يغلق باب التقدم للمشاركة في المهرجان في 31 ديسمبر 2023.

- يتاح التسجيل من هذا الرابط.

تفاصيل مشاهدات العروض المقدمة

- تعقد المشاهدات بعد غلق باب التقديم للعروض كاملة، بمشاهدات حية بالموسيقى، مع اسكتشات الديكور والملابس، أو لنكات على شبكة الانترنت للعروض التي سبق تقديمها بالفعل.

- لا تقل مدة العرض عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 75 دقيقة.

- يمكن تقديم عروض مشتركة بين أكثر من جهة أكاديمي وتكون الجهة الرئيسية هي المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها المخرج ونصف عدد الممثلين على الأقل.

- تستبعد العروض التي لا تتبع قواعد اللغة العربية السليمة.

- تلتزم الفرق المقبولة بتقديم ملف يشتمل على السيرة الذاتية للفرقة وللمخرج، مدعماً بالصور والإعلانات والملصقات وبمافات العرض قبل بداية المهرجان بشهر على الأقل.

- للمشاركين من خارج الإسكندرية: لا يتحمل المهرجان تكاليف الإقامة والإعاشة للمشاهدات أو العرض في المهرجان، ويمكن المساعدة في توفير الإقامة بأسعار جماعية مخفضة.

- تلتزم الفرق بإخطار إدارة المهرجان قبل بدايته بأسبوعين على الأقل بأسماء أعضاء الوفد المشارك، ويُحدد قرين كل اسم الوظيفة التي يقوم بها العضو في العرض.