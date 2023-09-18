ماجد الكدواني يعتذر عن حضور ختام مهرجان المسرح العربي: «كان نفسي أنول الشرف»

وجه الفنان ماجد الكدواني اعتذاره للحضور في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي والتي تحمل اسمه، وذلك بسبب صعوبات لديه حالت دون تواجده في الإسكندرية الليلة، مؤكداً أنه كان يتمنى التواجد وسط موهوبي المهرجان، قائلا: «كنت أتمنى أنول شرف التواجد في هذا اليوم العظيم».

ماجد الكدواني يوجه رسالة لإدارة المهرجان

وأضاف «الكدواني»، في مقطع مصور نُشر خلال حفل الختام الذي أقيم في دار أوبرا الإسكندرية: «أتوجه بالشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وصديقي الأمين الوفي اللي بذل مجهودا رائعا محمد عصمت مدير المهرجان».

وتابع: «أشكر أعضاء لجنة التحكيم دكتورة أميرة عبد الرحمن وهي من الناس اللي ليهم أفضال عليا، وصديقي وأخي الحبيب كريم عرفة»، كما توجه بالتهنئة للفائزين، متمنيا لهم النجاح، مضيفا: «إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا عمر هيجي يوم ونتقابل مع بعض».

مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدأت يوم 8 سبتمبر الجاري واختتمت مساء اليوم بحفل في مسرح سيد درويش.

وكان حفل افتتاح المهرجان شهد تكريم الفنانين عثمان محمد علي وحسام داغر، كما جرى تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الاختتام، وتم تخصيص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.