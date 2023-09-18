تكريم الفنانة هاجر الشرنوبي في ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي، في حفل ختام دورته الرابعة، مساء اليوم، الفنانة هاجر الشرنوبي، والتي بدورها عبّرت عن فخرها الكبير بهذا التقدير في دورة تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني.

وقالت هاجر الشرنوبي في كلمتها، إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها، لأنه يجري في مدينتها الحبيبة الإسكندرية، موضحة أن دراستها التصوير والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، يجعل المسرح جزءًا مهمًا جدًا في مسيرتها الفنية، لذلك تقدر جدا حضور حفل ختام مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية.

نصيحة هاجر الشرنوبي للطلاب

وقدمت هاجر الشرنوبي نصيحة للطلاب والشباب الطامحين قائلة: «رسالتي للطلبة هي دائمًا أن يسعوا ويسعوا، وربما سيتم تكريمهم أيضًا من قبل الله»، مؤكدة محبتها لأهالي الإسكندرية وتقديرها للطلاب والشباب الذين يسعون جاهدين نحو تحقيق أحلامهم الفنية.

تفاصيل مهرجان المسرح العربي

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدأت يوم 8 سبتمبر واختتمت مساء اليوم بحفل الاختتام الذي عُقد في مسرح سيد درويش.

وكان حفل افتتاح المهرجان، شهد تكريم الفنانين عثمان محمد علي وحسام داغر، كما جرى تكريم الفنانين كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل الختام، وتم تخصيص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.