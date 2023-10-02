إنجازات 10 سنوات في تحسين نوعية الهواء.. زراعة أشجار ورصد الانبعاثات

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتنتهي اليوم، أبرز مشروعات وزارة البيئة في ملف تحسين نوعية الهواء خلال 10 سنوات.

وجاءت تفاصيل المشروعات كما يلي.

الحكومة تستعرض مشروعات «البيئة» لتحسين نوعية الهواء

- تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط «قياسات جودة الهواء» بتكلفة 136.8 مليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو2021، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 64% بتكلفة إجمالية 92.5 مليون جنيه وذلك خلال 2020.

- مشروع استدامة النقل في مصر «تجريبي»، جرى افتتاحه في يونيو 2020 بتكلفة إجمالية 7 ملايين دولار أمريكي، ويهدف إلى الارتقاء العمراني للأرصفة، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلومترًا للمشاه والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، ما يساعد على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل الضوضاء من قطاع النقل، والمساهمة في تحسين جودة الهواء، وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.

- مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة، بتكلفة مليون يورو، في الفترة من مارس 2010 حتى ديسمبر 2017، ويهدف المشروع إلى استبدال دراجات جديدة رباعية الأشواط بالدراجات النارية ثنائية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث جرى استبدال 810 دراجات بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة ثنائية الأشواط.

- مشروع الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية «برنامج سنوي»، بلغت تكلفته 34 مليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2021، بهدف رصد الإنبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لشؤون البيئة، ما يسهم في الحد من التلوث الناتج عنها.

- مشروع تطوير شبكة رصد مستويات الضوضاء، وجرى تنفيذ المشروع في معظم محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 بتكلفة نحو 9.6 ملايين جنيه.

- برنامج الزراعات والتشجير، وهو برنامج سنوي دائم بلغت تكلفته الإجمالية 33 مليون جنيه، في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 وأثمر عن زراعة 950 ألف شجرة، إضافة إلى نحو 40 ألف متر مربع مساحات خضراء في «حلوان - مايو - التبين».

- مشروع الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والذي يهدف رصد الإنبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لجهاز شؤون البيئة، ما يساهم في الحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية.

تطور محطات رصد ملوثات الهواء

- 87 محطة رصد ملوثات الهواء في عام 2014.

- 120 محطة رصد ملوثات الهواء في عام 2022.

عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

- 161 عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2014.

- 454 عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2022.

خلال الـ9 سنوات الماضية، جرى التوسع في شبكات الرصد البيئي لتصل إلى 120 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط عام 2022، إضافة إلى ربط 91 منشأة صناعية بعدد 454 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و40 محطة لرصد مستويات الضوضاء في العام ذاته.