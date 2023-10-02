«حكاية وطن» يستعرض جهود «البيئة» في ملف «إدارة المخلفات» خلال 9 سنوات

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتنتهى اليوم الاثنين، جهود وزارة البيئة في ملف «إدارة المخلفات» خلال 9 سنوات.

جهود «البيئة» في ملف «إدارة المخلفات» خلال 9 سنوات

وأشار الكتاب، إلى أن ملف المخلفات شهد تطورًا ملحوظًا على مدى الـ 9 سنوات الماضية، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ووضع لائحته التنفيذية، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا، مما ينعكس على الارتقاء بجودة حياه المواطن في تلك المناطق.

ومن أبرز الإنجازات في هذا الشأن إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، وقد شمل 10 شركات بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز.

حيث أصبحت مصر بفضل السياسات المتخذة في مجال الطاقة المتجددة، دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني Tadweer-E عام 2021 للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وذلك في إطار الإدارة السليمة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالمخلفات الإلكترونية.

توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي بفائدة %8

- 23 مدفنًا إجمالي عــدد المـدافـــــن الصحيــة للمخلفـــات الصلبـــة حتـــى عـــام 2022.

- 46 مصنعا إجمالي عدد مـصـانـع تـدويـر المخلفات والقمامة عـــام 2022.

- 37.5 مليون جنيه قيمـــة الدعـــم المالـــي المقـــدم لرفع التراكمــــــات من عــــــدد 6 مـواقـــــــع بعــــــدد 3 محافظـــات (الغربيـــة، المنوفيـــة، الدقهليـــة).

- 1820 وحدة بيوجاز منزلية إجمالي عدد الوحدات التي تم تنفيذها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حتى عام 2021.

- جارى تنفيذ عدد 190 وحدة بيوجاز بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه.

وفي إطار تعزيز الاستفادة من المخلفات، عمدت الدولة إلى الاستفادة من تلك المخلفات في تحويلها إلى طاقة، حيث تم اختيار عدد 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات من أجل البدء في التنفيذ الرسمي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كمرحلة أولى، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة، كل ذلك في إطار بناء قاعدة وطنية صناعية.

بالإضافة إلى توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي بفائدة %8 وبفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد الدفع، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين «340 – 400» مليون دوالر أمرييك خاصة بالمرحلة الأولى.

وعلى صعيد التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، بذلت الدولة عديدًا من الجهود خلال السنوات التسع الماضية، فقد تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 8 مصانع لتدوير المخلفاتٍ استكمال إجراءات استصدار التراخيص الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لعدد 2 مصنع آخرين.