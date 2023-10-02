جولة في متحف كريستيانو رونالدو المتنقل بالسعودية.. ماذا يحدث بداخله؟

قصة ملهمة، يصعب اختزالها في كتاب، فاختصارها في سطور سيكون مخلًا، لذلك فإنّ موقعها الأنسب متحف يضم جميع الإنجازات والألقاب والتجارب التي ازدحمت بها سيرة ومسيرة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل متحف كريستيانو رونالدو المتنقل في السعودية

«متحف CR7» يصمم خصيصًا في الرياض، لجمع إنجازات كريستيانو رونالدو كافة، التي حققها على مدار تاريخه، يضم جميع جوائزه وألقابه الفردية والجماعية، وأهم الذكريات التي صنعت الأسطورة البرتغالية وأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

28 أكتوبر يشهد افتتاح المتحف المتنقل الخاص بكريستيانو رونالدو، الذي يعد ثاني أكبر متحف في العالم، بعد متحف مدريد، على أن يشمل مجموعة من المقتنيات والقصص الملهمة لصاروخ ماديرا.

كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي، في مستهل العام الجاري، أصبح قائدًا للفريق وعنصرًا مهمًا في تحقيق النجاح، ولم يأت ذلك من فراع إذ يتمتع رونالدو بسجل تهديفي مذهل ومهارات فردية استثنائية، ما جعله لاعبًا ذا تأثير كبير على أداء الفريق.

كان انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي حدثًا كبيرًا محفوفًا بالتوقعات، إذ أثر حضوره في الدوري السعودي، على مستوى كرة القدم في المملكة، إذ ساهمت شهرته العالمية في جذب الاهتمام العالمي إلى الدوري السعودي، ما جعل مكانته ترتفع وبات قبلة لنجوم العالم، مثلما حدث في الميركاتو المنقضي.

وبشكل عام، يُعتبر وصول كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خطوة مهمة في تعزيز الكرة السعودية وزيادة الاعتراف بها عالميًا، إذ أصبح رمزًا للنجاح والتطلعات في الدوري السعودي، وقد ألهم النجوم حول العالم للوصول إلى الدوري السعودي كقبلة جديدة لكرة القدم، كما بات مصدرًا استثنائيًا للدخل والإيرادات والتسويق داخل النادي، إلى جانب زيادة عدد الجماهير في المدرجات.

خطوة ابتعاد كريستيانو رونالدو عن أوروبا، كانت مفاجئة بشكل كبير، خاصة أنّه أشار في وقت سابق إلى عدم وجود نية للرحيل عن القارة العجوز، إذ بدأ الدون البرتغالي مشواره بقميص سبورتنج لشبونة، ومنه إلى مانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد ويوفنتوس،

نجح في تحقيق العديد من الألقاب الجماعية، لعل أبروها دوري أبطال أوروبا 5 مرات إلى جانب الدوري المحلي على مستوى العديد من الدوريات الأوروبية، كما حصد لقب الحذاء الذهبي لقارة أوروبا 4 مرات، جائزة الأفضل من فيفا مرتين، أفضل لاعب في العالم من فيفا مرة وحيدة، أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وهداف الليجا 3 مرات.