«التموين» تؤكد استمرار صرف السلع لحاملي البطاقات حتى نهاية أكتوبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر مستمرة طوال أيام الشهر بشكل طبيعي دون توقف، نافية ما يجرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري، نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.

استمرار صرف السلع التموينية

وأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أن صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز يجرى من أول أكتوبر إلى آخره، إضافة إلى توافر السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية، والتي تصل إلى 31 سلعة غذائية مدعمة.

تلبية احتياجات المواطنين من السلع

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن، سلمت المنافذ كاملة وفقا لربط كل تاجر.