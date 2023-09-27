أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.. الأرز بـ12.60 جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 المقرر طرحها في المجعمات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية للمواطنين حاملي البطاقات، والمقرر لهم صرف الحصص الخاصة بها وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 والمقرر طرحها أمام المواطنين خلال الأيام المقبلة:

- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

- زيت خليط 800 مليجرام بسعر 30 جنيهًا.

- أرز معبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

- خل 5% 900 مليجرام بسعر 6 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.