الرئيس السيسي: فكرت في مشروع مشتقات الدم منذ 2012

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه فكر في مشروع مشتقات الدم حينما كان وزيرا للدفاع، خصوصًا أنّ الدولة المصرية من قبل كانت فكرت في هذا المشروع، لكنها لم تنجح: «كنت بقولهم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم حط الهدف وأفضل مُصر عليه لحد لما يخلص ويتحقق».

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّه يحاول منذ 2012 أن يخرج المشروع إلى النور، لذا كنّا نُصر على تنفيذ المشروع، وتأسيسه بشراكة تحمل اسم شركة عالمية وتكون متواجدة بكل الإجراءات».