«مستقبل وطن»: «حكاية وطن» كشف حجم الإنجازات والتحديات ونثق في الرئيس

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية شهدت ولا تزال العديد من الانجازات، وهذا ما كشفه مؤتمر «حكاية وطن»، مشيرا إلى أنّ هذه الإنجازات يعلمها الجميع دون استثناء، وهذا يعود إلى أن كل محافظات الجمهورية تشهد تغييرا جذريا.

حزب مستقبل وطن

وأضاف عبد اللطيف، أن محافظات الجمهورية تشهد عمل على قدم وساق في مختلف المجالات، وهذا ما جعل الجميع يلمس الانجازات سواء على صعيد البنية التحتية التى ظلت مهمشة لسنوات طويلة، وأثر ذلك على تدني مستوى الخدمة بشكل واضح مؤخرًا في العديد من المناطق والقرى والمحافظات.

الانتخابات الرئاسية

وتابع أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: «ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية وملف الطرق والاستثمار والصناعة والاقتصاد والتعليم كل الملفات تشهد تحركات من قبل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بشكل غير مسبوق، وهذا يؤكد عزم القيادة السياسية على تحقيق رؤية مصر 2030 واستكمال مراحل بناء الدولة المصرية، وهذا بدوره سينعكس على المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولهذا فإن الفترة المقبلة تستوجب مزيدا من العمل والبناء لاستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة».

وأكد المستشار شعبان عبد اللطيف، أن المرحلة المقبلة تستوجب المزيد من البناء والعمل والجهد، متابعا: «من هذا المنطلق جاء دعم حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعود إلى أنه الأجدر لقيادة هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن لجني ثمار ما بدأناه على مدار السنوات الأخيرة».