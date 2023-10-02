بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد جلسات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» كتب: نرمين عفيفي 01:07 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: منسق «كن مع الوطن»: نستهدف التعريف بإنجازات السيسي ودعمه في الانتخابات إقبال كبير من أهالي الأقصر على فروع الشهر العقاري لتأييد الرئيس السيسي توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية لدعم الرئيس السيسي «الاتحاد الديمقراطي» يطالب السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة حزب المصريين يطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة السيسي حكاية وطن بقلم نرمين عفيفي