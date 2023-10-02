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تفاصيل فيلم «الحب كله» لـ إلهام شاهين قبل بدء تصويره

كتب:

ضحى محمد
02:10 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الهام شاهين

الهام شاهين

تواصل الفنانة إلهام شاهين حاليا، التحضير لفيلمها الجديد «الحب كله»، الذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد أن يجرى ترشيح باقي الأبطال المشاركين لها في بطولة العمل.

إلهام شاهين تتحدث عن فيلم «الحب كله»

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «متحمسة بشدة لفيلم (الحب كله)، فهو يناقش موضوع اجتماعي وليس رومانسي، وتدور أحداثه في يوم واحد، من خلال شخصية (أم)، تريد أن تصنع لنجلها حفل زفاف مميز، لكن تحدث العديد من المواقف والمفارقات، وتدور أحداثه في أروقة الحواري المصرية».

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

ويعرض حالياً للفنانة إلهام شاهين حكاية الفريدو، الذي تجسد من خلالها شخصية سيدة تصاب الزهايمر، وحصد العمل إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل الفريدو

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV، ويتكون من 4 حكايات، كل منها 10 حلقات، وتحمل أول قصه من الجزء الأول عنوان «ألفريدو».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.