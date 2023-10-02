إلهام شاهين عن مهرجان الإسكندرية: يتميز بالأصالة.. وكان يحضره كبار النجوم

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بعد إعلان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختياره لها كرئيس شرفي للدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية.

إلهام شاهين تتحدث عن مهرجان الإسكندرية

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: «سعيدة للغاية باستمرارية مهرجان الإسكندرية، لأنني أحب محافظة الإسكندرية والمهرجان بشكل خاص، ورغم أن المهرجان ليس لديه الإمكانيات الكافية، ولكن يتميز بالأصالة والصدق والفن».

وأضافت: «يحاولون باستمرار تقديم أفلام جيدة، وندوات مهمة، فهو مهرجان عريق، ومنذ سنوات عديدة، حرص كبار النجوم على حضور فعالياته، فكنت باستمرار أذهب للمهرجان وأجد الراحل نور الشريف، وأحمد زكي، ونجلاء فتحي، وفريد شوقي وبناته، وأسماء أخرى عظيمة».

مواعيد عرض مسلسل الفريد

ويعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا مسلسل ألفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، والمسلسل يتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «ألفريدو».

مسلسل «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين

مسلسل «ألفريدو» من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.