إلهام شاهين: قضيت 3 أيام بدون نوم بسبب نجاح مسلسل «الفريدو»

تصدرت الفنانة إلهام شاهين محركات البحث على موقع «جوجل»، بعد نجاح مسلسلها الأخير «الفريدو»، والذي يعرض على قنوات ON دراما وON TV.

إلهام شاهين تتحدث عن مسلسل «الفريدو»

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»، أنها فوجئت برد فعل الجمهور منذ عرض أول حلقة من مسلسل «الفريدو»، رغم أنها كانت قلقة من عرض المسلسل خارج ماراثون دراما رمضان، لأن الأعمال الـ«أوف سيوزن» لا يشاهدها الجمهور جيداً، لذلك أفضل عرض المسلسلات في شهر رمضان لأنه الموسم الأساسي.

وأضافت، «فوجئت أن المسلسل أصبح تريند رقم 1، ومواقع التواصل الاجتماعي بأكلمها تتحدث عن العمل، وكان ذلك سببا لأن أجلس 3 أيام بدون نوم بسبب استقبال كم كبير من المكالمات والرسائل بشأن المسلسل».

مواعيد عرض مسلسل «الفريدو»

ويُعرض للفنانة إلهام شاهين حاليًا مسلسل «الفريدو» يوميا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، والمسلسل يتكون من 4 حكايات، كل منها مكونة من 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «الفريدو».

أبطال مسلسل «الفريدو»

مسلسل «الفريدو» بطولة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندى موسى، وإنجي كيوان، وأمير شاهين، وإيمان السيد، وعابد عناني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب»، وإخراج عصام نصار.