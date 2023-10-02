وزيرة التضامن: الرئيس السيسي ضاعف تعويضات أسر الشهداء المدنيين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بمضاعفة التعويضات لأسر الشهداء المدنيين وعددهم 1374 شهيدا، وأسر المصابين وعددهم 2509 مصابين، كما وجّه بصرف معاشات استثنائية للأسر تستمر مدى الحياة، وتزيد تدريجيا مع زيادات المعاشات، فضلا عن مزايا تعيين أفراد الأسرة، ومزايا للإسكان الإجتماعي، وبطاقات تتيح لهم مزايا أخرى.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هيئة الرقابة الإدارية لديها أكثر من 45 قاعدة بيانات على مستوى الدولة، ويتم التحقق منها ميدانيا، وهناك بيانات قد لا يصرح بها ونعرفها من خدمات الدولة.