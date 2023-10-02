وزيرة التضامن: استمرار ملف الحماية الاجتماعية للأيتام وكبار السن والمرأة المعنفة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك بعض الفئات غير قادرة على العمل، بما يؤكد أهمية استمرار ملف الحماية الاجتماعية لبعض الفئات، لافتة إلى أنّه يجرى تخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم.

وأوضحت القباج خلال كلمتها في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، أن برامج الحماية والتنمية مهما بلغت فهناك بعض الفئات مستحقة للدعم، مثل الأيتام وكبار السن والمرأة المعنفة، مشيرة إلى أنّ التضامن تنسق العمل بين مختلف الوزارات من أجل المواطن.

وأشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أنّ معظم خدمات الوزارة منتشرة في الريف والمناطق الحدودية وظهرت في الصحراء والعاصمة، مشيدة بجهود المنظمات الأهلية في العمل الأهلي التنموي.