وزيرة التضامن: تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ دستور 2014 الذي وُضع بمشاركة جميع الأطياف والفئات، كان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع قائم على المكاشفة والمصارحة والشفافية والمسؤولية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب العدالة الاجتماعية لذا وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وتابعت بأنّ الحكومة بدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بإقرار سياسات وإجراءات وتشريعات خاصة بالحماية الإجتماعية لجميع فئات الشعب، والأولى بالحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مؤكدة أنّ موازنة التضامن الاجتماعي شهدت زيادة لم تشهدها، إذ إنّ الرئيس السيسي كان صاحب القرارات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وكان دائمًا ما يقول «إياكم والمواطن البسيط».