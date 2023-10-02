وزير الخارجية: منتدى غاز شرق المتوسط يجعل مصر منصة مهمة للطاقة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه جرى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويضم عددا من دول المتوسط والدول المؤثرة التي تسعى لاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، ويجعل مصر منصة مهمة للطاقة وتحقق الاستفادة الكاملة من المواد التي يوفرها اكتشافات الغاز في شرق المتوسط وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح الدول.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعة قناة «إكسترا نيوز»: «العلاقة التي نشأت بين مصر وتجمع فيشجراد وهو 4 دول؛ النمسا، والسوركيا بولاندا والمجر، دول الاتحاد الأوروبي ولها خصوصية في إطار علاقتها الممتدة مع مصر وبالظروف المحيطة بالعالم العربي كان من الأهمية توثيق هذه العلاقة لما ظهر من استعداد لهذه المجموعة ليس فقط للتعاون ولكن أيضا أن تنقل إلى الاتحاد الأوروربي مثلما فعل اليونان وقبرص».

تفاعل مع صيغة ميونخ لعملية السلام

وتابع «شكري»: «تم التفاعل مع صيغة ميونخ لعملية السلام مع دولتين بارزتين في الاتحاد الأوروبي وهما فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذي حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على مبدأ الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».