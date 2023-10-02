شكري: السياسة المصرية الخارجية ترتكز على عدم التآمر وعمل الخير

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة المصرية الخارجية ترتكز على عدم التآمر والعمل على الخير، وعدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح آنية وذاتية، وهذا التوجه يدعو للفخر، متابعا: «أتقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي بكل الاحترام، على ما يلمسه الجميع في الداخل والخارج من توجه صادق وأمين وموضوعي على هذه المبادئ النبيلة»

وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لتحقيق هذا التوازن والتنوع، كان من الضرروي استعادة ثقة شركائنا الدوليين التي اهتزت في أعقاب وأحداث 2011 وما تلاها، التي أشعرت الجميع بأن مصر فقدت قدرتها على أن تكون شريك يعتمد عليه، لتحقيق طموحات شعبه الداخلي، وأن يلعب دورا مؤثرا في المنظومة الدولية بصفة عامة، وفي إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة».

وتابع: «جاء تكثيف التواصل على المستوى الثنائي في دوائر الاهتمام المصري، سواء مع الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية الشقيقة أو دول العالم الإسلامي، أو الدائرة المتوسطية للعالم النامي، التي دائما كانت مصر في ريادة المدافعين عن مصالحهم».