وزير الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل خلال عامين.. وغلق 26 سجنا عموميا

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه انعقدت لجان علمية لترجمة كل تلك التوجيهات لخطة عمل ونموذج يمكن تطبيقه بصورة جيدة، إذ شارك علماء وخبراء من مختلف علوم الاجتماع والدين ومختلف التخصصات والمهتمين بحقوق الإنسان وغيرهم، وجرى عقد العديد من ورش العمل إلى أن توصلنا إلى نموذج يلبي جميع التوجيهات الرئاسية وجرى العرض والتصديق عليه من رئيس الجمهورية وبدأنا تطبيقه.

وأضاف «توفيق»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل خلال عامين مقابل ذلك جرى إغلاق وهدم 26 سجنا عموميا وتسليمها للدولة وتلك القيمة السوقية لهذه السجون والمنشآت الشرطية التي يتم الانتقال منها إلى مواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل لذلك لم تحمل الدولة أي أعباء مالية خلال الإنشاء.

وتابع أن مراكز الإصلاح والتأهيل تحتوي على أماكن عشاء لائقة ورعاية طبية وصحية لا تقل جودة عن أحدث المستشفيات الموجودة ورعاية اجتماعية لمراعاة حقوق الطفل بالنسبة للأم المرضعة وأنشطة رياضية، وهناك أيضا القطاع الإنتاجي الملحق بالسجين الذي يسمى حاليًا نزيلا ليعمل به ويحصل على مقابل عمله لتوجيهه لأسرته أو لنفسه.