رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: إعادة بناء الانطباع كان واجبا ليشعر الشعب بالعزة

كتب:

مريم جاد
07:09 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث وزيري الداخلية والخارجية قائلا: «إن إعادة بناء الانطباع معناه أن شكل الدولة المصرية لدى المواطن المصري كان يشعره بقلة النفس لذلك كان لا بد من أن كل ما يتم بالدولة المصرية يشعره بالعزة».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعة قناة «إكسترا نيوز»، « ازاى تعلى بالبلد من غير ما تاخد فلوس بالعكس تدي، الفكرة بتيجي ازاى أن ازاى أشكك بكل عمل كويس تعمله فيقولوا خدوا من الأزمة اللي انتو فيها دي عشان يعملوا بها دي، وكل ده مسلسل كذب وافتراء البلد هتقوم يا جماعة عشان كدا استعدوا لسيل من الافتراءت لحد الانتخابات، وعشان كدا خلوا انطباعاتكوا مستقرة».

 

اقرأ المزيد:

«الوطن» تواصل سلسلة «رسائل إلى الرئيس السيسي».. الرسالة الرابعة لـ«عبد الفتاح علي»

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول الجوار

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذا تراي فاكتوري تطلق سباق "نصف ماراثون الأهرامات" بمشاركة 4000 متسابق

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة غدا

اتحاد العمال يهنىء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان بقصر الاتحادية.. «فيديو»