الرئيس السيسي: إعادة بناء الانطباع كان واجبا ليشعر الشعب بالعزة

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث وزيري الداخلية والخارجية قائلا: «إن إعادة بناء الانطباع معناه أن شكل الدولة المصرية لدى المواطن المصري كان يشعره بقلة النفس لذلك كان لا بد من أن كل ما يتم بالدولة المصرية يشعره بالعزة».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، وتذيعة قناة «إكسترا نيوز»، « ازاى تعلى بالبلد من غير ما تاخد فلوس بالعكس تدي، الفكرة بتيجي ازاى أن ازاى أشكك بكل عمل كويس تعمله فيقولوا خدوا من الأزمة اللي انتو فيها دي عشان يعملوا بها دي، وكل ده مسلسل كذب وافتراء البلد هتقوم يا جماعة عشان كدا استعدوا لسيل من الافتراءت لحد الانتخابات، وعشان كدا خلوا انطباعاتكوا مستقرة».