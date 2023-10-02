الرئيس السيسي: لا خوف على أُمة يتعانق مسجدها مع صليب كنيستها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «السيدات والسادة الحضور الكريم، وبعد أن تابعنا فعالية هذا المؤتمر، من أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية، كيف كان وكيف أصبح، فإننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعًا يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين بإذن الله».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «لا خوف على أُمة يتعانق فيها مسجدها مع صليب كنيستها، ولا تسقط أُمه حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني».