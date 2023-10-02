السيسي يحث المصريين على المشاركة بالانتخابات: «أنا راضي أيا كانت النتيجة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «أنا عمري ما وعدت وعود ولا قولت كلمة وأنا ماقدرش أعملها، أنا كل اللي هقدر أقوله إني هفضل أشتغل وربنا اللي يوفق».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «بكلمكم وبكلم كل مصر، والله هيسعدني جدا ويشرفني إن المصريين الذين لهم حق الانتخاب إنهم ينزلوا حتى لو لم يختاروني».

وتابع: «أنا عايزكم تظهروا للعالم أن هنا في دولة، وهناك إرادة للناس وليست إرادة الحاكم، إدارة الناس هي اللي هتجيب الحاكم، ولما العالم كله يشوف الناس نزلوا الانتخابات أيا كانت النتيجة هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وهتشرف البلد».

وأكد: «الناس تشجع بعضها وتنزل، وأنا والله راضي أيا كانت النتيجة».